В Казани по решению суда снесут самострой рядом с домом супруги Марджани

Арбитражный суд РТ обязал компанию «Антей» снести самовольную постройку на набережной озера Кабан в Казани, которая соседствует с историческим зданием, где жила супруга татарского просветителя Шигабутдина Марджани. Апелляционный суд в Самаре подтвердил справедливость этого решения.

Как установил арбитраж, расстояние между самовольной постройкой и домом супруги Марджани меньше положенных по закону 10 метров. Это создает угрозу распространения пожара на объект культурного наследия. В 2017 году в доме Марджани уже происходил пожар, пострадал фасад и внутренняя часть здания. Нарушение противопожарных норм делает невозможным проезд пожарных машин при возгорании и многократно повышает риск полной утраты исторического дома.

Судебная экспертиза выявила и другие нарушения строительных норм. В частности, постройка не соответствует нормам инсоляции — она затеняет исторический объект. Кроме того, застройщик не предоставил документы об оценке воздействия строительных работ на находящийся рядом объект культурного наследия. Согласно постановлению суда, незаконную постройку должны снести до 2 февраля 2022.

Что же касается здания, где проживала супруга татарского просветителя, здесь в течение ближайших лет планируется масштабная реставрация, восстановление облика классической татарской усадьбы XIX века и воссоздание исторического архитектурного ландшафта Старо-Татарской слободы. Дом супруги Марджани по итогам реставрации должен превратиться в полноценный объект туристической и культурной среды Казани, доступный для горожан и гостей республики.