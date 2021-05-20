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Ру Тат
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20 мая 2021  12:34

В Казани по программе РФС стартуют бесплатные футбольные тренировки для девочек

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Столица Татарстана включена в число пяти городов России, где Российский футбольный союз и футбольный проект GirlPower Kids запускают бесплатную программу тренировок для девочек.

Помимо Казани возможность для тренировок могут получить желающие приобщиться к футболу девочки в возрасте от 5 до 12 лет из Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Тренировки будут тренироваться три раза в неделю.

В Казани занятия футболом в рамках проекта GirlPower Kids будут проходить на футбольном поле манежа «Искандер», на улице Маршала Чуйкова, 8. Все тренировки бесплатны, сообщается на сайте проекта.

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