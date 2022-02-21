В Казани по программе «Наш двор» в 2021 году благоустроили 430 дворов

В татарстанской столице по итогам 2021 года отремонтировали 430 дворовых территорий в рамках президентской программы «Наш двор». Об этом на XII сессии Казанской городской думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«По президентской программе „Наш двор“ отремонтировано 430 дворов на площади 637 тыс. квадратных метров. За два года реализации данной программы благоустроено 890 дворов, улучшения коснулись более 200 тыс. казанцев», — сообщил Метшин.

Он добавил, что в прошлом году были отремонтированы 167 казанских улиц протяженностью 115 км и общей площадью 1,3 млн квадратных метров. Кроме того, в прошлом году стартовала реализация нескольких значимых для города дорожных проектов. Создана первая очередь дороги-дублера Горьковского шоссе, проектируется второй участок до трассы М7 с выходом в районе моста через Волгу. Также началось проектирование расширения самого Горьковского шоссе.

«Началось и строительство Вознесенского тракта. Его протяженность составит 12 километров, это будет шестиполосная дорога — по три полосы в каждом направлении. Реализуется стратегически важный для Казани проект Большого Казанского кольца», — отметил Ильсур Метшин.

В заключение он добавил, что в прошлом году проведена масштабная работа по озеленению города. Количество парков и скверов в Казани достигло 150.