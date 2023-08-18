В Казани по программе «Наш двор» пройдет турнир по баскетболу 3х3

Фото: tatarstan.ru

В Казани пройдет турнир по уличному баскетболу в формате «3 на 3». В играх на новой баскетбольной площадке одного из дворов по улице Фучика сыграют двенадцать команд. Здесь будут выступать представители городских проектов и сообществ, а также команды жителей столицы Татарстана.

Площадка двора на Фучика, 133, на котором пройдут соревнования, была благоустроена в нынешнем году по программе Раиса Республики Татарстан, а организаторами выступает программа «Наш двор».

Соревнования пройдут по всем правилам FIBA 3х3. Одна игра между командами на групповом этапе будет длиться 8 минут, а в играх на выбывание — 10 минут.

Победители и призеры будут награждены памятными кубками, а также призами от партнеров мероприятия. Команды, занявшие первые три призовых места, получат сертификаты: 1 место — три сертификата номиналом 10 000 рублей, 2 место — три сертификата по 5 000, 3 место — три сертификата по 3 000.

Для желающих поболеть за свои команды во дворе будет организована чил-зона – болельщики смогут отдохнуть на пуфах, поиграть в настольный футбол (кикер), сделать памятный снимок в фотобудке или полакомиться мороженым. Кроме этого художник Стив Картон вместе с детьми распишет один из гаражей во дворе.