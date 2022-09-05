В Казани по предписанию экологов оперативно ликвидирована свалка отходов

По предостережению экологов оперативно ликвидирована свалка в Советском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По сообщению граждан о незаконной свалке по адресу: ул. Губкина, 75, инспекторами Центрального территориального управления Минэкологии РТ был осуществлен выезд на место. В ходе обследования территории экологи обнаружили несанкционированное складирование бытовых отходов», – сказано в сообщении.

Общая площадь незаконной свалки составила 32 кв. метра. Экологи направили в адрес исполкома Казани предостережение. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.