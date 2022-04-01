В Казани по отпечаткам пальцев нашли и задержали укравшего из офиса ноутбук и деньги

30 марта в полицию обратился финансовый директор одного из салонов Казани по аренде авто. Он рассказал, что утром, придя в офис на Сибирском тракте, обнаружил пропажу ноутбука, сувенирного ножа и десяти тысяч рублей. Общий ущерб составил 63 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье за кражу. На месте оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения и изъяли отпечатки пальцев. По ним они выяснили личность злоумышленника и задержали его.

По его словам, он 26 марта рано утром пришел в офис организации, взломал окно и проник внутрь. После этого он забрал имущество и сбежал оттуда. Дома у задержанного нашли похищенные ноутбук и нож, деньги он уже успел потратить.

Кроме того, полицейские выяснили, что в декабре прошлого года мужчина также похитил сноуборд стоимостью 15 тысяч рублей из подъезда дома на улице Зои Космодемьянской. Украденное он сдал в ломбард, откуда сноуборд изъяли полицейские. Расследование дела продолжается, задержанный находится под подпиской о невыезде.