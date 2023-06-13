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В Казани по ночам в течение недели будут закрывать для движения улицу Камала
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В центре Казани ограничат на неделю движение по улице Галиаскара Камала в ночные часы. Временные трудности связаны с тем, что после работ на газопроводе проведут благоустройство территории.
Так, с 16 по 23 июня с 11 часов вечера и до 5 утра будет закрыта проезжая часть от Московской до улицы Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба мэрии.
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