В Казани по нацпроекту за год отремонтируют 37 километров дорог

В Казанской агломерации в этом году отремонтируют дороги общей протяженностью 37 км. Работы будут выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 22 объектах. Государственные контракты заключены на все объекты в полном объеме, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Авиастроительном районе Казани отремонтируют 2,9 км дорог. В частности, работы будут проведены по ул.Айдарова – на участке от Ленинградской до Лукина; по ул.Вересаева – от ул.Пржевальского до Ударной; по ул.Камчатская – от Пржевальского до Шоссейной; по ул.Ленинградская – от Максимова до ул.Пржевальского; по ул.Пржевальского – от ул.Вересаева до ул.Камчатская; по ул.Ударная – от Вересаева до Камчатской.

В Ново-Савиновском районе рабочие отремонтируют дорогу по ул.Адоратского – на участке от проспекта Ямашева до ул.Четаева. В Московском районе ремонт проведут на трех объектах общей протяженностью 2,45 км – по улицам Городская, Кулахметова и Хасана Туфана.

В Советском районе отремонтируют автодорогу по улице Мира в жилом массиве Самосырово протяженностью 2 км.

В Приволжском районе ремонт дорог длиной 2 км запланирован по ул. Поперечно-Отарская и ул.Центрально-Отарская – на участке от ул. Южно-Промышленная до ул.Центральная в жилом массиве Отары.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане проведут строительно-монтажные работы на 133 объектах. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.