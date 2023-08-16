В Казани по нацпроекту проводят набор на бесплатные курсы программирования «Код будущего»

Школьников 8-11-х классов, а также студентов колледжей и техникумов Татарстана приглашают на бесплатные образовательные курсы по программированию «Код будущего» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом сообщили в пресс-службе казанского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Курсы будут вести наши преподаватели. Ребята получат базовые знания по языку программирования Python, научатся создавать сайты и крутую графику. После успешного завершения учебы им выдадут соответствующие сертификаты», – отметила директор Казанского филиала РАНХиГС Наиля Аскарова.

Курсы, рассчитанные на год, стартуют в сентябре и включат 4 модуля. Занятия будут проходить раз в неделю очно и на цифровой платформе. Для участия необходимо подать заявку на портале «Госуслуги». Если у претендента нет подтвержденной учетной записи, то за него это могут сделать родители или законные представители.

Отметим, что образовательная программа «Код будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика», созданного по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году.