В Казани по нацпроекту приобретено 100 квартир для расселения из аварийного жилья

С начала года в Казани приобретено 100 квартир для расселения из аварийных домов (до конца года предусмотрено приобретение еще 252 квартир). Работа проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает Министерство экономики республики.

Кроме того, благодаря нацпроектам «Образование» и «Культура» в городе проведен капитальный ремонт школы искусств, а в Муслюмовском и Сабинском районах в двух школах обновлены спортзалы.

Продолжается и реализация нацпроекта «Экология». За 2021 год в Мензелинске удалось завершить рекультивацию свалки, а в селе Кощаково Пестречинского района — строительство очистных сооружений. Также по проекту проведены наружные сети водоснабжения в казанском ЖК «Лето».

По итогам девяти месяцев в Татарстане реконструировано уже 165 км автомобильных дорог из 217 км запланированных. Работы проводятся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина и направлены на улучшение качества жизни россиян.