В Казани по нацпроекту отремонтируют улицу Центральная протяженностью 5,5 км

В жилом массиве Салмачи Приволжского района Казани начался ремонт улицы Центральная протяженностью 5,55 километра. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Завершены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия площадью 8,2 тыс. кв. метров, выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия площадью 3,1 тыс. кв. метров, установлены 600 метров бортовых камней и проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре площадью 560 кв. метров», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтированы тротуары на площади 5 тыс. кв. метров, заменены 4,1 тыс. метров бортовых камней.

Рабочие также установят 84 дорожных знака, 440 метров пешеходных ограждений и 16 остановочных павильонов, нанесут горизонтальную разметку.

В этом году в Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 33 километров дорог.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.