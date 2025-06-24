В Казани по нацпроекту отремонтируют участок дороги по улице Галиаскара Камала

В Казани отремонтируют участок дороги протяженностью 900 метров по улице Галиаскара Камала. Работы проводятся на отрезке от ул. Нариманова до ул. Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены работы по замене люков смотровых колодцев, фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 12 тыс. кв. метров на проезжей части», – говорится в сообщении.

Кроме того, отремонтированы тротуары на площади 750 кв. метров, заменены более 1,8 тыс. метров дорожного бортового камня и 189 метров тротуарного бортового камня.

На участке также установят 15 дорожных знаков, пешеходные ограждения протяженностью 200 метров и нанесут разметку.

Напомним, комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.