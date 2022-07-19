В Казани по нацпроекту отремонтируют участок дороги по улице Четаева

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Четаева. Реконструкция проводится на участке дороги от ул.Бондаренко до ул.Абсалямова протяженностью 407 метров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Завершены работы по устройству выравнивающего слоя покрытия и демонтажу металлического пешеходного ограждения. В настоящее время ведутся работы по устройству тротуарного бортового камня и тротуара», – отметили в министерстве.

На участке рабочие выполнят фрезерование существующей дорожной одежды, уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 3 610 кв. метров.

Кроме того, специалисты проведут устройство нового тротуара, демонтаж и монтаж бортовых камней, переустройство колодцев, дождеприемников и сетей освещения. Для безопасности дорожного движения переустроят металлическое пешеходное ограждение, искусственные неровности, установят дорожные знаки и нанесут разметку. На данный момент выполнение дорожных работ составляет 25%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.