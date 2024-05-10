В Казани по нацпроекту отремонтируют Сибирский тракт

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся ремонтные работы на Сибирском тракте — от улицы Космонавтов до улицы Академика Арбузова. Площадь участка, который затронут работы, составляет 1,2 километра, сообщает Миндортранс РТ.

«Здесь будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью 27 160 кв. м, отремонтируют тротуары общей площадью 1 320 кв. м, с заменой 2 780 погонных метров дорожного бортового камня и 930 погонных метров тротуарного бортового камня», — перечислили в телеграм-канале ведомства.

Помимо этого, планируется повысить безопасность дорожного движения на трассе. Для этого здесь установят 74 дорожных знака и 122 погонных метра перильных ограждений, оборудуют семь остановочных павильонов.

По данным Миндортранса, к настоящему моменту работы выполнены на 15%. Так, специалисты провести фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия на площади почти 14 тысяч кв. метров, устроили выравнивающий слой на 9,3 тысячи квадратных метров территории и заменили 760 погонных метров бортового камня.

Национальные проекты реализуются в России на основании указа Президента Владимира Путина.