В Казани по нацпроекту отремонтируют около 8,4 километра дорог

В Казани в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют около 8,4 километра дорог. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

По нацпроекту в столице Татарстана отремонтируют 2 километра улицы Восход, более 1,5 километра улиц Николая Ершова, 1,7 километра проспекта Фатыха Амирхана на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля, а также улицу Четаева от улицы Бондаренко до Абсалямова и улицу Энергетиков. Кроме того, будет проведен ремонт 2,5 километра улицы Центральная в жилом массиве Салмачи.

В Нижнекамске планируется капитально отремонтировать проспект Химиков на участках автодорог от улицы Корабельная до улицы Южная и от улицы Менделеева до проспекта Вахитова, а также участок улицы Корабельная протяженностью 1,2 километра.

В Набережных Челнах ожидается реконструкция автодороги Набережные Челны — Водозабор (0+000 км — 1+462 км) и дороги по улице Гостева на участке от улицы Аэродромная до улицы Батенчука.

«Программа дорожных работ национального проекта формируется с учетом предложений исполнительных комитетов Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Учитываются также обращения жителей, поступающие в систему „Народный контроль”, „Карты убитых дорог” Общероссийского народного Фронта», — отметили в министерстве.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.