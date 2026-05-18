В Казани по нацпроекту отремонтируют дорогу по улице Максимова

По улице Максимова в Казани отремонтируют участок дороги протяженностью 400 метров – от улицы Челюскина до Ленинградской. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 4,6 тыс. кв. метров. Отремонтируют тротуары общей площадью свыше 1,8 тыс. кв. метров, заменят 920 метров дорожного бортового камня и 550 метров тротуарного бортового камня», – отметили в министерстве.

На участке также установят четыре дорожных знака, нанесут разметку и установят пешеходные ограждения протяженностью 100 метров.

Дорожники уже выполнили демонтаж люков смотровых колодцев, фрезерование асфальтобетонного покрытия, заменили дорожные бортовые камни и выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Один из ключевых показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% – к 2036 году.