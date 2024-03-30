В Казани по нацпроекту отремонтируют дороги на улицах, носящих имена героев войны

В Казани в 2024 году по нацпроекту отремонтируют улицы Гаврилова и Заслонова, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Ремонт приурочен к 79-й годовщине Великой Победы.

Протяженность ремонтируемого участка по улице Гаврилова (от ул.Маршала Чуйкова до пр. Хусаина Ямашева) в Ново-Савиновском районе составит 900 метров. Общий объем финансирования составляет 147 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Улица названа в честь Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова – советского офицера, майора, участника обороны Брестской крепости в 1941 году.

В Вахитовском районе отремонтируют улицу Заслонова. Протяженность ремонтируемого участка составит 280 метров. Финансирование в сумме 60 млн рублей также идет из бюджета РТ. Улица Заслонова названа в честь Героя Советского Союза, одного из организаторов и руководителей партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной Войны – Константина Сергеевича Заслонова.

На участках будет проведен ремонт существующего асфальтобетонного покрытия с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установлены новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью, уточнили в Минтрансе РТ.

В Татарстане продолжается реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, софинансируемых из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На указанные цели в бюджете Республики Татарстан на 2024 год предусмотрены средства в сумме 2 млрд 996,2 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета 2 млрд 426,9 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».