В Казани по нацпроекту отремонтируют 9 участков дорог

В 2024 году в Казани проведут ремонт 9 участков дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

В исполкоме уточнили, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах работы затронут улицу Гаврилова, от улицы Чуйкова до проспекта Ямашева, и улицу Копылова, от улицы Тэцевской до Воровского. В Вахитовском и Приволжском районах планируют обновить улицу Центральную в поселке Отары до остановки «Старое Победилово», а также улицу Заслонова. В Кировском и Московском районах в национальный проект вошли работы на улице Баруди, на участке от улицы Краснококшайской до Батыршина, улицы Химиков, от улицы Беломорской до Моисеева, улицы Моисеева, от улицы Гудованцева до Химиков, а также проспекта Ибрагимова, на отрезке от улицы Восстания до Воровского.

В Советском районе ремонт пройдет на Сибирском тракте от улицы Космонавтов до Академика Арбузова.

На этих участках обновят дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах, установят ограждения, дорожные знаки, освещение и светофоры.

«По нацпроекту ремонтируются дороги местного значения, требующие капитального ремонта и получающие большое количество замечаний от жителей», — объяснили выбор в мэрии Казани.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.