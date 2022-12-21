В Казани по нацпроекту отремонтируют 12 дорожных объектов на 1 млрд рублей

В городских агломерациях Татарстана в 2023 году продолжится реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Казани запланирован ремонт 12 дорожных объектов на общую сумму 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Это ремонт по улице Мира в жилом массиве Самосырово протяженностью 2 километра; улиц Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская от ул. Южно-Промышленная до Центральной в жилом массиве Отары протяженностью 2 километра, а также улицы Кулахметова длиной 1,3 километра», — отметили в министерстве.

В Нижнекамске капитально отремонтируют два объекта на сумму 480 млн рублей. В частности, работы будут проведены на участке проспекта Вахитова протяженностью 1,4 километра — от улицы Соболековская до кольца проспекта Химиков — проспекта Вахитова, а также по улице Вокзальная в рамках второго этапа ремонта — от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей.

В Набережных Челнах капремонт пройдет на проспекте Вахитова от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная на участке длиной 2,6 километра. Кроме того, планируется ремонт участка протяженностью 1,5 километра проспекта Хасана Туфана от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике. На эти цели выделят 680 млн рублей.

Всего на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в следующем году предусмотрено более 10 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.