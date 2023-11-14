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В Казани по нацпроекту отремонтированы улицы Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская
В казанском жилом массиве Отары отремонтированы улицы Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская — от улицы Южно-Промышленная до улицы Центральная. Работы проведены на участке протяженностью 2,2 километра по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 18 тыс. кв. метров, отремонтированы тротуары общей площадью 5,5 тыс. кв. метров с заменой бортового и тротуарного камня», — отметили в министерстве.
Кроме того, специалисты отремонтировали ливневую канализацию, установили 229 дорожных знаков, 73 опоры освещения, десять остановочных павильонов, а также нанесли разметку.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
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