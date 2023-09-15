Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани по нацпроекту отремонтирован участок улицы Вересаева
В Авиастроительном районе Казани обновлен участок улицы Вересаева от Пржевальского до Ударной протяженностью 400 метров. Работы были проведены благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», передает пресс-служба Миндортранса республики.
Дорожные рабочие уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 площадью 5,2 тыс. кв. метров, отремонтировали тротуары площадью 1,1 тыс. кв. метров и заменили 595 погонных метров дорожного и 466 погонных метров тротуарного бортового камня.
Для обеспечения безопасности построены остановочные карманы, установлен остановочный павильон и 79 дорожных знаков и устроен регулируемый пешеходный переход со светофорами.
На работы направили почти 38,2 млн рублей. Нацпроекты реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»