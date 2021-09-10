В Казани по нацпроекту отремонтировали участок улицы Рауиса Гареева длиной 1,4 км

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали улицу Рауиса Гареева. Капремонт проведен на участке протяженностью 1,4 км от Оренбургского проезда до дома №90, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Верхний слой покрытия проезжей части и примыканий дорожники выполнили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Специалисты построили новые тротуары общей площадью 1 582 кв. метра, заменили дорожные и газонные бортовые камни протяженностью 3 077 метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие обустроили автобусные остановки с пандусами. Осталось установить 220 дорожных знаков, 580 метров пешеходных ограждений, реконструировать три светофора и завершить нанесение разметки из термопластика со светоотражающими элементами.

Улица Рауиса Гареева, расположенная в Приволжском районе, имеет протяженность 2,6 км. В программу ремонта она вошла по просьбам жителей.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ