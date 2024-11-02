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В Казани по нацпроекту обновили дорогу по улице Баруди
В Казани завершен ремонт участка дороги по улице Баруди. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Миндортрансе РТ.
Специалисты обновили 380 метров дороги от улицы Краснококшайской до Батыршина. На участке уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, обновлены тротуары, 565 метров дорожного бортового камня, а также 13 погонных метров — тротуарного.
По данным ведомства, в Казанской, Нижнекамской и Набережночелнинской агломерациях в рамках нацпроекта, проведена установка дорожных знаков, пешеходных и барьерных ограждений. На ряде участков появилось искусственное освещение, тротуары, новые остановки и другие элементы благоустройства.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с указом Президента Владимира Путина.
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