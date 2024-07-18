В Казани по нацпроекту обновили более 1 км улицы Гаврилова

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Казани завершился ремонт участка улицы Гаврилова от проспекта Ямашева до улицы Чуйкова. Протяженность отрезка составила 1,25 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участке удалили изношенный слой покрытия, уложили верхний слой из асфальтобетонной щебёночно-мастичной смеси на площади более 25 тысяч квадратных метров, отремонтировали почти 1,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также для повышения безопасности дорожного движения установлены 107 дорожных знаков, 62 погонных метра барьерного ограждения, нанесена дорожная разметка.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.