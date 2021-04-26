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Ру Тат
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26 апреля 2021  08:30

В Казани по нацпроекту отремонтируют участок улицы Рауиса Гареева протяженностью 1,4 км

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В Казани капитально отремонтируют участок улицы Рауиса Гареева протяженностью 1,4 км. Работы будут проведены от Оренбургского проезда до дома № 90 по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В программу ремонта национального проекта улица включена по просьбам жителей. По этой улице осуществляется подъезд к Детской республиканской клинической больнице», — отметили в министерстве.

Во время ремонта дорожники укрепят покрытие проезжей части и примыканий из высокопрочной асфальтобетонной смеси. Рабочие также заменят дорожные и тротуарные бортовые камни, установят дорожные знаки и оцинкованные перильные ограждения. 

Кроме того, установят тротуары, два светофора, оборудуют автобусные и трамвайные остановки. На проезжей части нанесут разметку из термопластика со светоотражающими элементами. 

Улица Рауиса Гареева протяженностью 2,57 км расположена в Приволжском районе Казани. 

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской агломерации отремонтируют 32 дорожных объекта, в том числе 11 — в Казани. 

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.

нацпроект капремонт дорог
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