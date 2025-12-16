news_header_top
Общество 16 декабря 2025 10:23

В Казани по нацпроекту капитально отремонтировали билингвальный детский сад

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Казани завершен капитальный ремонт детского сада №302, расположенного на улице Ярослава Гашека. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Обновление учреждения выполнено в рамках федеральной программы «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».

Двухэтажное здание детского сада было построено в 1972 году. В ходе капитального ремонта на объекте площадью более 2 тыс. кв. метров строители полностью заменили инженерные коммуникации, выполнили инъектирование трещин фасада и провели внутреннюю отделку помещений. Кроме того, были обновлены кровля и фасад, смонтированы новые перегородки, отремонтирована входная группа, установлены современные окна и двери.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В рамках проекта также благоустроена прилегающая территория: для воспитанников оборудованы новые игровые площадки. Отдельное внимание уделено созданию безбарьерной среды – детский сад полностью адаптирован для посещения маломобильными группами населения.

В ведомстве напомнили, что в Татарстане в 2025 году капитальный ремонт прошел в 11 детских садах на общую сумму свыше 607,5 млн рублей. В Казани по национальному проекту «Семья» обновлены два дошкольных учреждения, на эти цели направлено 130,1 млн рублей.

#нацпроекты #национальные проекты #билингвальный детский сад #капремонт детских садов #Казань
