В Казани по нацпроекту дорожники полностью отремонтируют улицу Магистральная

В Казани дорожники начали ремонт улицы Магистральная. Она будет отремонтирована полностью по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Рабочие отремонтируют участок протяженностью 1,86 км от Мамадышского тракта до улицы Тыныч. «Здесь уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтируют тротуары общей площадью 3 150 кв. метров, заменят 5 807 метров бортовых камней», — отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты установят 286 дорожных знаков, нанесут дорожную разметку и создадут семь искусственных неровностей.

В настоящее время дорожники демонтируют барьерные ограждения и тротуары.

В Казани в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 11 улиц. Ожидается, что после проведенных ремонтных работ к концу года доля автодорог нормативного состояния в Казанской агломерации составит 84,5%.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.