В Казани по нацпроекту дорожники отремонтировали улицы Гладилова и Поперечно-Базарная

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали проезжие части улиц Гладилова и Поперечно-Базарная общей протяженностью 1,3 км. Улица Гладилова отремонтирована полностью, а Поперечно-Базарная – до Краснококшайской, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтировали тротуары общей площадью 6682 кв. метра, заменили дорожные и газонные бортовые камни протяженностью 4,83 км», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие реконструировали три светофора, установили четыре остановочных павильона, 52 дорожных знака, пешеходные ограждения протяженностью 768 метров и нанесли разметку.

На объектах побывали специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института, чтобы проверить качество материалов дорожных знаков и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Они отобрали с участков восемь образцов. Экспертиза подтвердила качество выполненных работ и соответствие использованных материалов проектным показателям.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской агломерации отремонтируют 23 дорожных объекта, в том числе 11 – в Казани.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ