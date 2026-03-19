В Казани по итогам февраля зафиксировали снижение цен на вторичное жилье

В Казани в феврале цены на вторичное жилье перешли от роста к снижению. Такие данные следуют из исследования, выполненного нейросетью на основе данных тематического поиска «Яндекса» по квартирам. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

По итогам февраля медианная стоимость квадратного метра на рынке готового жилья в Казани снизилась на 4% и составила 202 тыс. рублей за кв. м. В январе, напротив, наблюдался рост на 0,9%.

Одновременно на 2% сократилась и медианная площадь квартир – до 51,7 кв. м. Медианная полная стоимость жилья на вторичном рынке достигла 9,8 млн рублей.

В целом по городам России с населением свыше 500 тыс. человек медианная стоимость квадратного метра в феврале снизилась на 0,8% – до 138 тыс. рублей. В городах-миллионниках падение оказалось более заметным – на 1,6%, до 157 тыс. рублей.

Несмотря на снижение, Казань входит в тройку лидеров по стоимости квадратного метра на вторичном рынке, уступая лишь Москве (441 тыс. рублей) и Санкт-Петербургу (249 тыс. рублей).

Как отмечается в исследовании, февральская динамика отражает переход от стагнации к более выраженной ценовой коррекции. На фоне ограниченной активности покупателей сделки чаще заключаются по наиболее ликвидным объектам, а часть собственников корректирует ценовые ожидания или временно снимает объявления с рынка.