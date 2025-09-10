В Казани по дорожному нацпроекту завершили ремонт ул. Рахимова

Фото предоставлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Московском районе Казани завершили ремонт ул. Рахимова (от ул. Васильченко до ул. Ютазинской), протяженностью 0,8 км и шириной в 2 полосы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью более 12 тыс. кв. м, также отремонтировали тротуары общей площадью более 1600 кв. м с заменой 1600 погонных метров дорожного бортового камня и 1190 погонных метров тротуарного бортового камня.

Кроме того, выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, установили 44 дорожных знака, 4 остановочных павильона и нанесли дорожную разметку.

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.