news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 сентября 2025 10:20

В Казани по дорожному нацпроекту завершили ремонт ул. Рахимова

Читайте нас в
Телеграм
В Казани по дорожному нацпроекту завершили ремонт ул. Рахимова
Фото предоставлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Московском районе Казани завершили ремонт ул. Рахимова (от ул. Васильченко до ул. Ютазинской), протяженностью 0,8 км и шириной в 2 полосы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью более 12 тыс. кв. м, также отремонтировали тротуары общей площадью более 1600 кв. м с заменой 1600 погонных метров дорожного бортового камня и 1190 погонных метров тротуарного бортового камня.

Кроме того, выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, установили 44 дорожных знака, 4 остановочных павильона и нанесли дорожную разметку.

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.

#нацпроекты #национальные проекты #Миндортранс РТ #ремонт дорог #Московский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025