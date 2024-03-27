В Казани по дорожному нацпроекту отремонтируют улицу Заслонова за 60 млн рублей

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Заслонова. На проведение работ из республиканского бюджета выделят 60 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке выполнят ремонт существующего асфальтобетонного покрытия с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы проведут на участке протяженностью 280 метров.

Улица названа в честь Героя Советского Союза Константина Заслонова — одного из организаторов и руководителей партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

В феврале, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты. Это «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».