Общество 21 апреля 2026 12:23

В Казани по дорожному нацпроекту отремонтируют улицу Ленинградская

В Казани начался ремонт участка дороги протяженностью один километр по улице Ленинградская – от Айдарова до Побежимова. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены работы по демонтажу люков смотровых колодцев, фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Частично заменены дорожные бортовые камни. Работы выполнены на 19%», – отметили в министерстве.

Дорожники уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 23 тыс. кв. метров. Рабочие также отремонтируют тротуары общей площадью 5,2 тыс. кв. метров, заменят 2,9 тыс. метров дорожного бортового камня и более 1,7 тыс. метров тротуарного бортового камня.

Кроме того, строители установят два дорожных знака, пешеходные ограждения протяженностью 50 метров и остановочный павильон, а также нанесут разметку.

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт дорог в казани
