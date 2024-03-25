В Казани по дорожному нацпроекту отремонтируют улицу Гаврилова

В Казани отремонтируют улицу Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до проспекта Хусаина Ямашева в честь 84-летия празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке выполнят ремонт существующего асфальтобетонного покрытия с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью», — говорится в сообщении.

Протяженность ремонтируемого участка — 900 метров. На работы из регионального бюджета выделят 147 млн рублей.

Улица названа в честь Героя Советского Союза Петра Гаврилова — советского офицера, майора, участника обороны Брестской крепости в 1941 году.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.