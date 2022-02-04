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Транспорт
4 февраля 2022  09:49

В Казани по дорожному нацпроекту отремонтируют проспект Фатыха Амирхана

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В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют проспект Фатыха Амирхана, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ремонт проведут на участке от улицы Маршала Чуйкова до Михаила Миля протяженностью 1,7 километра. Дорожники уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона», — отметили в министерстве. 

Рабочие также заменят изношенные дорожные знаки и пешеходные ограждения.

В Казанской агломерации в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют в общей сложности 33,9 километра дорожно-уличной сети. В результате 83% дорог достигнут нормативного состояния.

Национальные проекты реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#ремонт дорог #Национальные проекты
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