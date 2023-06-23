В Казани по нацпроекту отремонтируют участок улицы Кулахметова длиной 1,3 км

В Казани отремонтируют участок улицы Кулахметова протяженностью 1,3 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели из бюджета Татарстана выделено 170 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложен выравнивающий слой из асфальтобетона на площади более 34 тыс. кв. метров, отремонтирован тротуар на площади 6,7 тыс. кв. метров. В настоящее время работы выполнены на 85%», – отметили в министерстве.

Рабочим еще предстоит выполнить мероприятия по безопасности дорожного движения. В частности, планируется обустроить остановочные карманы площадью 1,2 тыс. кв. метров, установить шесть остановочных павильонов и нанести дорожную разметку.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.