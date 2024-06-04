В Казани по дорожному нацпроекту отремонтируют проспект Ибрагимова

В столице Татарстана отремонтируют участок проспекта Ибрагимова от улицы Восстания до улицы Воровского протяженностью 720 метров. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Здесь уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 18,1 тыс. кв. метров, отремонтируют тротуары общей площадью 937 кв. метров с заменой дорожного и тротуарного бортового камня», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установят 34 дорожных знака и четыре остановочных павильона, нанесут разметку.

На сегодня работы выполнены на 45%. В частности, проведено фрезерование изношенного покрытия и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, заменено 690 метров дорожного бортового камня.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.