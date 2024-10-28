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В Казани по дорожному нацпроекту отремонтировали участок улицы Моисеева
В Казани отремонтирована улица Моисеева на участке протяженностью 250 метров от ул. Гудованцева до ул. Химиков. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 2 тыс. кв. метров, отремонтировали тротуары площадью более 850 кв. метров, заменили 473 метра дорожного бортового камня и 435 метров тротуарного бортового камня», – отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие установили 52 дорожных знака и нанесли разметку.
Всего в этом году по нацпроекту в республике отремонтируют 77 км региональных дорог, 8,5 км дорог Казанской агломерации, 12,9 км дорог Набережночелнинской агломерации и 7,9 км дорог Нижнекамской агломерации.
Национальные проекты запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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