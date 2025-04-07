В Казани по дорожному нацпроекту обновят улицу Аделя Кутуя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтирована улица Аделя Кутуя от улицы Гвардейская до проспекта Альберта Камалеева в Советском районе столицы Татарстана, протяженностью 1,1 километра и шириной четыре полосы.

На объекте дорожники уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на площади более 19 тыс. кв. метров, отремонтируют тротуары общей площадью 2 тыс. кв. метров с заменой 1300 погонных метров дорожного бортового камня и 950 погонных метров тротуарного бортового камня.

Кроме того, будет выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, установят 19 дорожных знаков, пять остановочных павильонов и нанесут дорожную разметку.

В текущем году в рамках нацпроекта за счет дорожно-строительных мероприятий в республике необходимо поддерживать не менее 85% нормативного состояния автомобильных дорог агломераций и региональных дорог, входящих в опорную сеть России. Также в качестве национальной цели к 2030-му определено довести до нормативного состояния 60% региональных дорог. При этом в 2025-м в республике необходимо достичь не менее 52,2% нормативного состояния дорог.

Комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.