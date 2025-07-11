В Казани по дорожному нацпроекту начался ремонт улицы Товарищеская
На улице Товарищеская Казани начался ремонт автодороги. Работы проводятся на участке протяженностью 200 метров от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Дорожники уже выполнили демонтаж люков смотровых колодцев, фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия», – отметили в министерстве.
Верхний слой покрытия рабочие уложат из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 4,9 тыс. кв. метров. Кроме того, они отремонтируют тротуары площадью 335 кв. метров, заменят более 1,8 тыс. метров дорожного бортового камня и 187 метров тротуарного бортового камня.
На участке установят пять дорожных знаков и пешеходные ограждения протяженностью 200 метров, нанесут разметку.
В прошлом году по национальному проекту в Татарстане отремонтировали региональные и местные автодороги общей протяженностью свыше 106 км. В этом году будет отремонтировано 200 км, напомнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.
«Эти дороги связывают не только муниципальные районы, но и ведут к крупным городам, промышленным центрам. Именно по ним движется основной грузо- и пассажиропоток. Хорошее состояние таких дорог способствует и повышению качества жизни граждан за счет сокращения времени в пути и комфорта поездок», – отметил он.
В этом году в Казанской агломерации по национальному проекту проведут строительно-монтажные работы на 17 объектах протяженностью более 21 км. Сейчас ремонтируются дороги по улицам Галиаскара Камала, Рахимова, Амирхана Еники и др.