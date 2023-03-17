news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 17 марта 2023 17:09

В Казани по делу о взятке арестовали оперативника отдела по борьбе с оргпреступностью

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Советский районный суд Казани арестовал оперативника отдела по борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска МВД по РТ 25-летнего Марселя Насретдинова. Ему предъявлено обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве.

Речь идет от 30 тыс. рублей, которые, по версии следствия, он получил от некоего Хабибуллина. Якобы за эти действия мужчине должны были помочь сдать экзамен по вождению и на знание ПДД.

Фото: © Елена Саляхова

Дело в отношении Насретдинова было возбуждено 16 марта. Свою вину задержанный признал частично. Заявил, что деньги получил обманом и никому передавать не собирался.

«Нужны были деньги, мы готовились к рождению ребенка», – объяснил свой поступок оперативник.

По ходатайству следствия Насретдинова отправили под домашний арест на два месяца.

#арест #взятка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное