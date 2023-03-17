В Казани по делу о взятке арестовали оперативника отдела по борьбе с оргпреступностью

Советский районный суд Казани арестовал оперативника отдела по борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска МВД по РТ 25-летнего Марселя Насретдинова. Ему предъявлено обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве.

Речь идет от 30 тыс. рублей, которые, по версии следствия, он получил от некоего Хабибуллина. Якобы за эти действия мужчине должны были помочь сдать экзамен по вождению и на знание ПДД.

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Дело в отношении Насретдинова было возбуждено 16 марта. Свою вину задержанный признал частично. Заявил, что деньги получил обманом и никому передавать не собирался.

«Нужны были деньги, мы готовились к рождению ребенка», – объяснил свой поступок оперативник.

По ходатайству следствия Насретдинова отправили под домашний арест на два месяца.