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В Казани площадки для выступлений уличных музыкантов разделили по уровню шума
В столице Татарстана площадки для выступлений уличных музыкантов разделены на три категории по уровню допустимого шума. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.
На музыкальных площадках допустим уровень звука (шума) до 90 децибел. На них разрешено использовать звукоусиливающее оборудование.
На музыкально-акустических площадках допустим уровень шума до 60 децибел. На них разрешено звукоусиливающее оборудование в виде портативных колонок или комбоусилителя. Кроме того, в таких местах нельзя использовать акустические ударные установки и более одного медного духового инструмента.
В свою очередь на акустических площадках вообще не разрешается использование звукоусиливающего оборудования, ударных установок и их компонентов (барабанов и тарелок), а также медных духовых инструментов.
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