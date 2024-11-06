В Казани площадки для выступлений уличных музыкантов разделили по уровню шума

В столице Татарстана площадки для выступлений уличных музыкантов разделены на три категории по уровню допустимого шума. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

На музыкальных площадках допустим уровень звука (шума) до 90 децибел. На них разрешено использовать звукоусиливающее оборудование.

На музыкально-акустических площадках допустим уровень шума до 60 децибел. На них разрешено звукоусиливающее оборудование в виде портативных колонок или комбоусилителя. Кроме того, в таких местах нельзя использовать акустические ударные установки и более одного медного духового инструмента.

В свою очередь на акустических площадках вообще не разрешается использование звукоусиливающего оборудования, ударных установок и их компонентов (барабанов и тарелок), а также медных духовых инструментов.