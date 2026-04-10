В Казани площадь у памятника Бутлерову озеленят, высадив 15 деревьев

В столице Татарстана площадь у памятника Александру Бутлерову на улице Пушкина озеленят, высадив 15 крупномерных деревьев и более 800 кустарников. Об этом шла речь на выездном совещании, которое провел мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

«<...> в этом году будем вести работу по благоустройству пяти общественных пространств. Одна из точек – площадь перед памятником Бутлерову на улице Пушкина, которая фактически является входной группой в Ленинский сад. Давайте достойно ее сделаем. Рядом большое количество студентов: Казанский федеральный университет, Казанская консерватория имени Жиганова», – заметил глава города.

Сейчас площадь как транзитная зона, а не как рекреационная. Не хватает озеленения и мест отдыха, стихийно припаркованные автомобили мешают пешеходам и способствуют созданию аварийных ситуаций. Проект благоустройства предполагает как решение этих проблем, так и комплексное переосмысление территории.

Озеленение затронет в том числе и участок между улицей Пушкина и памятником Бутлерову. Будут обустроены газоны с системой автоматического полива. Дополнительно планируется установить информационный стенд, посвященный великому химику. Предусмотрена установка более 50 малых архитектурных форм, камер видеонаблюдения, фонарей, а также декоративной подсветки деревьев и самого памятника.

Островок безопасности между улицами Пушкина и Нужина авторы проекта собираются соединить с основной площадью и озеленить. Также будет изменена организация движения транспорта. Съезд с улицы Нужина на улицу Пушкина расширят и будут использовать для движения наверх, к КСК КФУ «УНИКС». Движение вниз по улице Нужина запретят, дорога станет односторонней.

Изображение предоставлено Институтом развития Казани

Подобная схема позволит сократить количество заторов, возникающих как на улице Нужина, так и у КСК «УНИКС», и сделает движение для пешеходов более комфортным, пояснил директор Института развития Казани Алексей Горбунов. «Несмотря на плотный трафик, приоритетной задачей остается создание комфортной среды для пешеходов без ущерба для транспортной доступности автомобилистов», – заверил он.

Кроме того, здесь планируется заменить покрытие, выполнить гранитные работы на пандусах и лестницах. При разработке концепции архитекторы опирались на опыт реконструкции входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, осуществленной в 2023 году. Работы начнутся с демонтажа старой брусчатки и переноса сетей, которые попадают в зону застройки.

«Через улицу Пушкина проезжает очень большое количество машин, и было бы здорово, чтобы это место выглядело в целом более презентабельно», – отметила руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.