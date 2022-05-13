В Казани планируют запустить программу генетического отбора юных спортсменов

В Казани собираются запустить программу генетического отбора юных спортсменов. Пока же в городе расширяют бесплатную диагностику физических данных учащихся спортивных школ. Эти проекты мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин обсудил с руководством Медико-диагностического центра Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма, сообщает портал kzn.ru.

В прошлом году диагностику в медцентре, открывшемся в Центре гребных видов спорта, прошли первые 47 воспитанников девяти спортивных школ олимпийского резерва города. В этом году здесь исследуют состояние уже 100 учащихся спортшкол. Предполагается, что каждый год число проходящих диагностику юных спортсменов будет увеличиваться на 50 человек.

«В этом году мы проведем <…> повторное обследование, чтобы определить динамику развития <…>. Постоянная диагностика позволяет своевременно определить те слабые точки, которые не может выявить тренер в ходе тренировок», — прокомментировала эту инициативу главврач медико-санитарной части Научно-исследовательского института физкультуры и спорта Поволжского университета спорта и туризма Гульнара Янышева.

В работе над планируемой программой генетического отбора юных спортсменов задействованы специалисты не только Поволжского университета спорта и туризма, но и Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета. В центре имеются все возможности для организации углубленных медицинских осмотров.

«Родители уже с четырехлетнего возраста <…> смогут узнать, к какому виду спорта предрасположен их ребенок, и составить полную диагностическую карту будущего спортсмена», — пояснила Гульнара Янышева. «Это поможет юным спортсменам и их родителям сэкономить драгоценное время, необходимое для правильных тренировок в столь юном возрасте», — заметил в связи с этим Ильсур Метшин.

Мэр также осмотрел кабинеты функциональной диагностики, где проходили плановое обследование молодые спортсмены, и ознакомился с работой специальных капсул для проведения гипербарической оксигенации — насыщения всех клеток организма, тканей и органов кислородом. «Раньше такое было доступно лишь в лучших медцентрах мира», — отметил он.

Главврач медсанчасти НИИ физкультуры и спорта Поволжского университета спорта и туризма напомнила, что сейчас все услуги для спортсменов старше 18 лет являются платными, так как они не входят в программу обязательного медицинского страхования. «Однако в Казани все спортсмены-студенты могут обследоваться и восстановиться в центре абсолютно бесплатно», — добавила она.

Сейчас услугами медико-санитарной части пользуются свыше тысячи профессиональных спортсменов, среди которых игроки ватерпольной команды «Синтез», клуба по регби «Зилант» и других коллективов. «Комплексный подход к диагностике и лечению спортсменов разных возрастов и уровня подготовки позволяет оптимизировать тренировки и достигать более высоких результатов», — подчеркнул ректор Поволжского университета спорта и туризма Рафис Бурганов.