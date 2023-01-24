В Казани планируют ввести свыше 1,2 млн кв. метров жилья в 2023 году

Руководство Татарстана ставит задачу на 2023 год ввести в Казани 1,25 млн кв. метров жилья. Об этом заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на итоговом заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

«Очень важно, что спрос на жилье сохраняется и построенное жилье распродается. Есть задел, есть понимание, есть вера бизнеса в потенциал Казани», — отметил Гафаров.

Он подчеркнул, что объем работ строительной сферы в Казани за прошлый год составил 70 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Кроме того, за последние пять лет в столице Татарстана построено 4,8 млн кв. метров жилья.

«Несмотря ни на что, в Казани в прошлом году стартовал целый ряд новых масштабных проектов, часть которых связана с ревитализацией бывших промышленных территорий, что скажется на общем уровне благоустроенности города», — заключил глава исполкома Казани.