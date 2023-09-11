В Казани планируют увеличить число пляжей к следующему году

В Казани планируют увеличить количество благоустроенных пляжей к следующему году. Такое предложение озвучил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин на деловом понедельнике.

«В целях создания условий для комфортного и, самое главное, безопасного времяпрепровождения, учитывая пожелания горожан, просим вас рассмотреть на 2024 год вопрос увеличения благоустроенных мест отдыха у воды», — сказал он.

По его словам, жители чаще всего предлагали благоустроить территорию около озер Нижний и Средний Кабан, Чебаксы, а также около центра семьи «Казан» и за речпортом.

«Вопрос действительно назрел – количество мест, где наши горожане купаются, увеличивается. Давайте вместе посмотрим, проанализируем. У нас есть момент, где мы берем часть озера, а другая часть как бы не наша», – в свою очередь, отметил руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.