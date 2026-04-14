В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,6 тыс. мест

В Казани планируют расширить сеть муниципальных платных парковок. Общее количество машино-мест может увеличиться на 1 675. Это следует из проекта постановления исполкома города, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает как корректировку действующих парковочных зон, так и создание новых участков. В реестр планируется включить 13 новых зон в разных районах города.

Среди них – участки на улицах Павлюхина (44 места, 50 рублей), Академика Парина (9 мест, 30 рублей), проспекте Победы (105 мест, 30 рублей), Академика Попова (84 места, 30 рублей), Тулпар (25 мест, 30 рублей), Фучика (20 мест, 30 рублей), Академика Королева (16 мест, 30 рублей), Восход (69 мест, 30 рублей), Гагарина (34 места, 30 рублей), Комсомольская (34 места, 30 рублей), Меридианная (17 мест, 30 рублей), Мусина (21 место, 30 рублей), а также местный проезд (24 места, 30 рублей).

Изменения также затронут действующие парковочные зоны. В их числе – улицы Бурхана Шахиди (34 места, 30 рублей), Спартаковская (68 мест, 50 рублей), Бондаренко (127 мест, 30 рублей), Агрономическая (84 места, 30 рублей), Короленко (303 места, 30 рублей), Четаева (65 мест, 30 рублей), Гвардейская (31 место, 30 рублей), Аделя Кутуя (78 мест, 30 рублей), Восстания (64 места, 30 рублей), Братьев Касимовых (72 места, 30 рублей), Вишневского (60 мест, 50 рублей), Адоратского (83 места, 30 рублей), Терегулова (92 места, 30 рублей), Нагорная (75 мест, 50 рублей), проспект Ибрагимова (114 мест, 30 рублей), Волкова (17 мест, 70 рублей), Марселя Салимжанова (13 мест, 50 рублей), Хусаина Мавлютова (98 мест, 30 рублей), Академика Лаврентьева (153 места, 30 рублей), Вагапова (69 мест, 30 рублей), Карбышева (34 места, 30 рублей), Академика Кирпичникова (168 мест, 30 рублей), Родины (98 мест, 30 рублей), Роторная (148 мест, 30 рублей) и проспект Ямашева (194 места, 50 рублей).