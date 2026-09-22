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Общество 22 сентября 2026 11:28

В Казани планируют увеличить число муниципальных парковок

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В Казани планируют увеличить число муниципальных парковок
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исполком Казани подготовил изменения в реестре платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Реестр планируется дополнить новыми парковочными зонами на улицах А. Хайруллина, Ар. Камалеева, Ф. Амирхана, Серова, Г. Баруди, Фрунзе, в местном проезде у парка «Светлая долина», Сибирском переулке, на улицах Архитектора Гайнутдинова, А. Курынова, И. Зарипова и Декабристов. Общее количество машино-мест вырастет с 17 460 до 18 651.

Новые парковки также могут появиться вблизи Городской клинической больницы №16, Республиканского центра реабилитации МЧС РТ им. Ш.С. Каратая, детского сада №115 и гимназии №184.

Предлагается дополнить документ пунктом 2.3.8 об обязательной денежной компенсации за использование парковочных мест при проведении работ в зоне платной парковки. Кроме того, в пунктах 2.3, 2.5.4 и 2.5.5 планируется уточнить формулировки в отношении прицепов и полуприцепов.

#муниципальные парковки казани
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