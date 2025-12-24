В Казани планируют строительство третьей очереди полигона «Восточный»

Власти столицы Татарстана приняли решение расширить мусорный полигон «Восточный». Параллельно с заполнением имеющихся площадей будет идти строительство третьего этапа, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции.

При этом глава города призвал снижать мусоропотребление в столице РТ и уделять больше внимания сортировке мусора. По его словам, 40% отходов на полигоне составляют остатки продуктов.

«Если мы централизуемся хотя бы в плане социальных учреждений и не будем это возить на полигоны, то мы уменьшим мусорообразование, и оно (пищевые отходы – прим. Т-и) перестанет гнить и пахнуть на полигоне», – заявил Метшин.

Мэр также заверил, что проект мусоросжигающего завода под Казанью точно будет реализован.