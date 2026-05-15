В Казани планируют создать сеть марин и запустить речные трамвайчики

В Татарстане планируют развивать сеть марин, речной транспорт и прибрежную инфраструктуру. О новых проектах рассказали участники сессии «У воды с комфортом: яхтенный туризм как драйвер развития территорий» в рамках Международной выставки и конференции по недвижимости International Property Market (IPM), которая проходит на площадке Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила, что в столице Татарстана уже запланированы более 30 объектов водной инфраструктуры, в том числе 11 городских марин и пять спортивных объектов. В частности, места для швартовки появятся у Центра семьи «Казан», на Кремлевской набережной, возле парка «Елмай» и будущего комплекса «Яр Парк». Кроме того, в городе намерены создать несколько детских парусных школ, где смогут обучаться до пяти тысяч детей.

Одним из крупнейших проектов станет марина на 700 мест на полуострове «Локомотив». Там же планируется построить центр экстремальных видов спорта с искусственной волной.

«Вся эта система прошивается и начинает работать», – заявила Ильсияр Тухватуллина.

По ее словам, сегодня вдоль воды в Казани прорабатывается 450 гектаров территории. Для застройщиков действует правило, запрещающее перекрывать доступ к береговой линии: рядом с водой должно быть не менее 500 метров доступной городской среды.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин предложил дополнительно развивать речной транспорт и запустить речные трамвайчики от новых марин до центра Казани.

«Качественная коллаборация инфраструктуры марины и очень выверенного формата жилья даст колоссальные результаты», – подчеркнул он.

Также на сессии представили проект круглогодичного курорта «Казань-Марина» в Лаишевском районе Татарстана.

На берегу Куйбышевского водохранилища планируется создать марину полного цикла на 300 яхт, всесезонный эллинг на 500 мест, пирс для круизных судов, пятикилометровую набережную, гостиницы, спортивную и развлекательную инфраструктуру. Проект уже называют будущей столицей яхтенного туризма на Волге.

Заместитель директора Единого института пространственного планирования России Алексей Мацуев отметил, что развитие яхтенной инфраструктуры закреплено в Концепции развития яхтенного туризма до 2030 года. По его словам, рынок яхтенного туризма в стране ежегодно растет на 6–7%.Участники сессии сошлись во мнении, что яхтенный туризм в России переходит от отдельных проектов к системной государственной политике, объединяющей жилье, транспорт, туризм и общественные пространства.