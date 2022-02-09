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Ру Тат
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Путешествия и туризм
9 февраля 2022  18:18
Арсений Каримов

В Казани планируют создать общий календарь туристических мероприятий

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В Казани планируют создать общий план всех туристических мероприятий в городе по разным направлениям. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Событийный календарь — это очень хорошая идея. Мы из года в год стараемся собрать мероприятия от всех ведомств в единое пространство. Мы еще раз будем пробовать сделать это. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем получить от этого хороший эффект для сферы гостеприимства», — отметила она.

По мнению ректора ПГУФКСиТ Рафиса Бурганова, создание такого календаря поможет как сфере гостеприимства, так и организаторам мероприятий.

#дарья санникова #туризм в татарстане
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