В Казани планируют создать общий календарь туристических мероприятий

В Казани планируют создать общий план всех туристических мероприятий в городе по разным направлениям. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Событийный календарь — это очень хорошая идея. Мы из года в год стараемся собрать мероприятия от всех ведомств в единое пространство. Мы еще раз будем пробовать сделать это. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем получить от этого хороший эффект для сферы гостеприимства», — отметила она.

По мнению ректора ПГУФКСиТ Рафиса Бурганова, создание такого календаря поможет как сфере гостеприимства, так и организаторам мероприятий.